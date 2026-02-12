Российские власти понадеялись на рост продаж автомобилей

Министр Алиханов рассказал о воздержанном оптимизме по продажам автомобилей

Падение российского автомобильного рынка в 2026 году должно прекратиться в первом полугодии и перейти к росту во втором. О такой надежде правительства в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, власти «с воздержанным оптимизмом» смотрят на этот год. Позитивные настроения он связал с планами по снижению ключевой ставки Банка России, что сделает автокредиты дешевле.

Также министр выделил в качестве позитивной тенденции для развития отечественно автопрома запуск инвестиционных программ на всех работающих и перезапущенных автозаводах. Он подчеркнул, что предприятия работают и выполняют обязательства, которые они взяли перед государством в рамках специальных инвестконтрактов.

По итогам прошлого года авторынок в России упал на 15,6 процента. В январе 2026 года тренд сохранился — по сравнению с тем же периодом прошлого года реализация машин снизилась на 9,5 процента.

Ранее Алиханов подчеркивал, что положительным моментом в 2025 году стал рост доли отечественных автомобилей на рынке с 45 до 56 процентов. Существенный успех чиновник объясняет общей индексацией утилизационного сбора с начала года, сделавшей иностранные автомобили дороже, а также изменением механизма его расчета для легкового сегмента в декабре.