10:32, 12 февраля 2026Ценности

Кайли Дженнер снялась в рекламе нижнего белья бренда сестры

Кайли Дженнер снялась в рекламе нижнего белья бренда Skims сестры Ким Кардашьян
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в новой рекламной кампании бренда нижнего белья Skims, который принадлежит ее сестре Ким Кардашьян. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость представила новую коллекцию повседневного белья, которую она разработала совместно с основательницей марки. На размещенных кадрах бизнесвумен позировала в различных комплектах базовых оттенков.

Ранее в феврале бывший возлюбленный Кайли Дженнер съязвил на тему ее груди в новой песне. В песне рэпера Трэвиса Скотта Rosary есть строчка «Буква S у меня на груди. 445С — то, как они сидят, мне нужно проверить». Журналисты увидели в треке отсылку к признанию Дженнер в пластике груди. «445С, умеренный профиль, половина под мышцей! Силикон!» — заявляла ранее она в ответ на комментарий одного из фанатов в TikTok.

