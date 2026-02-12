Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:25, 12 февраля 2026Экономика

Китай смягчил позицию в отношении некоторых европейских товаров

Reuters: Китай снизил пошлины на европейскую молочку до 7-11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

Власти Китая решили снизить пошлины на импорт молочной продукции из Европейского союза. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Речь идет о товарах на более чем полмиллиарда долларов. Изначально Пекин собирался установить тарифы в размере 21,9-42,7 процента. Однако в конечном счете пошлины были снижены до 7,4-11,7 процента. Таким оказался результат 18-месячного антидемпингового расследования, проведенного властями КНР в ответ на тарифы, которые Европейский союз установил на китайские электрокары.

Отмечается, что Китай уже второй раз за два месяца снижает пошлины на товары из стран блока, после того как Брюссель обложил тарифами электромобили.

По данным Bloomberg, китайские пошлины затронут такие продукты, как свежие и переработанные сыры, а также некоторые виды сливок.

В декабре прошлого года сообщалось, что под удар китайских пошлин попали французская Fromarsac, а также некоторые фирмы, входящие в состав голландской сыроваренной компании FrieslandCampina.

