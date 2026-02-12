Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:43, 12 февраля 2026Мир

Компания Gallup прекратила оценивать президентов США после падения рейтинга Трампа

Gallup отказалась от замеров одобрения президентов после падения рейтинга Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Проводившая 88 лет измерения рейтингов одобрения президентов американская компания Gallup приняла решение больше не оценивать американских лидеров на фоне падения рейтинга главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

Теперь цель компании — «долгосрочные, методологически выверенные исследования по вопросам и условиям, которые формируют жизнь людей». Издание отмечает, что рейтинг одобрения президента от Gallup десятилетиями считался одним из главных индикаторов общественного мнения в США.

Рейтинг Трампа в последние месяцы снижался, опустившись ниже 37 процентов (год назад было 47 процентов). Это самый низкий показатель за всю историю измерений, пишет The Hill, анализируя данные Gallup. В компании отрицательно ответили на вопрос, консультировались ли с Белым домом перед принятием такого решения, назвав это «стратегическим шагом, основанным исключительно на исследовательских целях и приоритетах Gallup».

Ранее Трамп, чей чистый рейтинг одобрения упал по результатам опроса Reuters и Ipsos до 38 процентов, рассказал о самом высоком уровне поддержки, который он когда-либо получал. Комментируя показатели, уровень которых глава государства не привел, он предположил, что, судя по всему, американцам «нравится сильная и могущественная страна», имеющая, по словам Трампа, лучшую экономику за всю историю.

Действующий американский президент и ранее ставил под сомнение публикуемые в СМИ результаты опросов по поводу одобрения его деятельности. Так, в августе 2025 года, когда его рейтинг в предыдущий раз упал до 38 процентов, Трамп заявлял, что показатель оказался на наивысшем уровне. «Некоторые достигают 60 и даже 70 (процентов). Спасибо», — написал он тогда в соцсети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В зоне СВО отработали информационно-огневой контур ПВО

    Стал известен повседневный рацион короля Карла III

    Названа необходимая для возвращения покупателей на рынок жилья ставка ЦБ

    Россиянам назвали лучшие места для празднования Масленицы

    Дефицит бюджета США снизился на фоне ужесточения торговой войны

    Раскрыт готовивший вооруженное нападение на отдел МВД России

    Канадский тренер предложил НХЛ вывести из обращения номер Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok