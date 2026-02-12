Компания Gallup прекратила оценивать президентов США после падения рейтинга Трампа

Gallup отказалась от замеров одобрения президентов после падения рейтинга Трампа

Проводившая 88 лет измерения рейтингов одобрения президентов американская компания Gallup приняла решение больше не оценивать американских лидеров на фоне падения рейтинга главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

Теперь цель компании — «долгосрочные, методологически выверенные исследования по вопросам и условиям, которые формируют жизнь людей». Издание отмечает, что рейтинг одобрения президента от Gallup десятилетиями считался одним из главных индикаторов общественного мнения в США.

Рейтинг Трампа в последние месяцы снижался, опустившись ниже 37 процентов (год назад было 47 процентов). Это самый низкий показатель за всю историю измерений, пишет The Hill, анализируя данные Gallup. В компании отрицательно ответили на вопрос, консультировались ли с Белым домом перед принятием такого решения, назвав это «стратегическим шагом, основанным исключительно на исследовательских целях и приоритетах Gallup».

Ранее Трамп, чей чистый рейтинг одобрения упал по результатам опроса Reuters и Ipsos до 38 процентов, рассказал о самом высоком уровне поддержки, который он когда-либо получал. Комментируя показатели, уровень которых глава государства не привел, он предположил, что, судя по всему, американцам «нравится сильная и могущественная страна», имеющая, по словам Трампа, лучшую экономику за всю историю.

Действующий американский президент и ранее ставил под сомнение публикуемые в СМИ результаты опросов по поводу одобрения его деятельности. Так, в августе 2025 года, когда его рейтинг в предыдущий раз упал до 38 процентов, Трамп заявлял, что показатель оказался на наивысшем уровне. «Некоторые достигают 60 и даже 70 (процентов). Спасибо», — написал он тогда в соцсети.