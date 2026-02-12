Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:05, 12 февраля 2026Мир

Лидера Словакии упрекнули в планах помешать референдуму об отмене санкций против России

Слота: Пеллегрини не даст провести референдум об отмене санкций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини. Фото: Globallookpress.com

Глава словацкой политической партии DOMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота в беседе с РИА Новости упрекнул президента Словакии Петера Пеллегрини в планах помешать референдуму об отмене санкций против России.

Политик отметил, что словацкий лидер «на основе его своеволия» уже отказал в проведении такого референдума, прикрываясь Конституцией, и инициаторы мероприятия получили достаточный сигнал, чтобы ожидать блокировки в случае повторной попытки.

«Президент не позволил бы проведение референдума и снова выдумал бы смешные причины, чтобы референдум отклонить», — сказал Слота.

В мае прошлого года активисты передали в канцелярию президента Словакии петицию о референдуме об отмене санкций против России. Пеллегрини отказался проводить референдум об отмене санкций против России из-за несоответствия петиции необходимым требованиям. Сообщалось, что вице-спикера парламента Словакии Андрея Данко шокировало такое решение.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал поддержать референдум об отмене санкций против России в том случае, если его объявят. Также он раскритиковал заявления Евросоюза о введении новых антироссийских санкций на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе испугались своих же расчетов о вторжении России в Европу. Но Москве все равно пригрозили сокрушительной реакцией

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В Южной Корее назвали возможную преемницу Ким Чен Ына

    Сроки снижения цен на огурцы предсказали

    56-летняя Дженнифер Лопес в откровенном образе похвасталась фигурой в спортзале

    Лидера Словакии упрекнули в планах помешать референдуму об отмене санкций против России

    В продаже появился восьмиколесный вездеход «ТОРОС»

    Бывший глава Google в 70 лет завел любовницу на 43 года младше себя

    Испугавшейся размеров пениса нового бойфренда девушке дали советы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok