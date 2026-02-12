Лидера Словакии упрекнули в планах помешать референдуму об отмене санкций против России

Слота: Пеллегрини не даст провести референдум об отмене санкций против РФ

Глава словацкой политической партии DOMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота в беседе с РИА Новости упрекнул президента Словакии Петера Пеллегрини в планах помешать референдуму об отмене санкций против России.

Политик отметил, что словацкий лидер «на основе его своеволия» уже отказал в проведении такого референдума, прикрываясь Конституцией, и инициаторы мероприятия получили достаточный сигнал, чтобы ожидать блокировки в случае повторной попытки.

«Президент не позволил бы проведение референдума и снова выдумал бы смешные причины, чтобы референдум отклонить», — сказал Слота.

В мае прошлого года активисты передали в канцелярию президента Словакии петицию о референдуме об отмене санкций против России. Пеллегрини отказался проводить референдум об отмене санкций против России из-за несоответствия петиции необходимым требованиям. Сообщалось, что вице-спикера парламента Словакии Андрея Данко шокировало такое решение.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал поддержать референдум об отмене санкций против России в том случае, если его объявят. Также он раскритиковал заявления Евросоюза о введении новых антироссийских санкций на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

