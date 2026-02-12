Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:42, 12 февраля 2026Ценности

Меладзе оценил внешность жены с увеличенными губами фразой «какая-то хрюшка»

Певец Меладзе попросил жену Джанабаеву не приходить домой из-за увеличенных губ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @albinadzhanabaeva

Певец и продюсер Валерий Меладзе оценил внешность жены, певицы Альбины Джанабаевой с увеличенными губами фразой «какая-то хрюшка». Видео появилось в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) исполнительницы.

Экс-солистка «ВИА Гры» решила пошутить над мужем и с помощью ChatGPT скорректировала себе внешность на видео. После этого она отправила полученный ролик супругу и поинтересовалась у него, сильно ли виден объем на губах.

Результат не порадовал артиста. По его мнению, артистка стала выглядеть на 10 лет старше. Он также попросил не приходить ее домой. «Ты чего прислала фотографию какой-то хрюшки? Пришли свою. Не приходи домой! Это не ты», — заявил Меладзе.

В апреле прошлого года мужчины назвали наиболее привлекательную форму женских губ. Несмотря на популярность в социальных сетях пухлых губ, мужчины, как оказалось, считают натуральные губы наиболее привлекательными у женщин.

