21:22, 12 февраля 2026Бывший СССР

Мощное уничтожение техники ВСУ под Красноармейском попало на видео

Опубликовано видео мощного уничтожения техники ВСУ под Красноармейском
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском, Димитровом и в Днепропетровской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео продемонстрированы фрагменты ликвидации боевиков ВСУ, их боевой техники, артиллерии, транспорта, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также и систем связи.

Ранее «Шахед» ударил по складу украинской кондитерской корпорации Roshen в Яготине Киевской области.

До этого комбинированный удар «Геранями» и «Торнадо» по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео.

