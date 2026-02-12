Муж телеведущей с болезнью Альцгеймера описал ее состояние словами «уходит от нас»

Британская телеведущая и журналистка Фиона Филлипс, у которой обнаружили болезнь Альцгеймера, перестала помнить даты праздников, такие как Рождество. Как пишет Daily Mail, об этом заявил ее муж Мартин Фризелл.

«Она не помнит, когда наступает День святого Валентина, она не помнит дату Рождества, не помнит, когда приходит Новый год», — раскрыл Фризелл. Он назвал болезнь супруги гнусной.

По словам мужа ведущей, день ото дня ее состояние постепенно ухудшается. «Мы видим, как она уходит от нас», — описал ситуацию Фризелл.

Он также добавил, что справляться с переживаниями по поводу состояния жены ему помогает работа. Вместе с тем, как признался Фризелл, он ощущает вину, когда не находится рядом с Филлипс.

Ранее муж ведущей заявил, что ему приходится помогать ей чистить зубы, принимать душ и одеваться. Фризелл пояснил, что из-за неизлечимой болезни Филлипс стало трудно вспоминать, как именно это делается.