Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 12 февраля 2026Забота о себе

Мужчина столкнулся с неожиданной проблемой из-за частого анального секса с женой

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Мужчина пожаловался, что после 20 лет брака столкнулся с неожиданной проблемой, которую спровоцировало то, что они с женой часто занимаются анальным сексом. Своей историей он поделился в разделе Sex форума Reddit.

По словам мужчины, его жена больше всего любит анальный секс. Ему же нравятся разные виды близости. Автор поста признался, что на протяжении года он не может достичь оргазма, если они с женой занимаются анальным сексом. При этом во время орального или вагинального секса, а также во время мастурбации такой проблемы у него нет. Мужчина считает, что у него есть ментальный блок, из-за которого он не может достичь оргазма, и спросил, как можно его преодолеть.

В комментариях к посту некоторые порекомендовали мужчине начинать интимную близость с вагинального секса, а на анальный переключаться тогда, когда он будет близок к оргазму.

Так вам будет легче научиться ассоциировать этот вид секса с оргазмом. Еще одна вещь, которую вы можете сделать — это не придавать значения мысли о невозможности достичь оргазма. Просто наслаждайтесь временем, проведенным с ней, ощущениями, звуками, чувствами

GorditaCrunchPuzzleпользователь Reddit

Также мужчине порекомендовали использовать во время анального секса секс-игрушки.

Используйте вибратор. Вы сможете почувствовать вибрацию, находясь внутри жены, и, возможно, небольшая дополнительная стимуляция вернет вас в нужное русло

FeelingPlayfulNowпользователь Reddit
Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Однако больше всего лайков набрал комментарий мужчины, который позавидовал проблеме автору поста.

Я чувствую себя человеком, умирающим от жажды и наблюдающим, как другой тонет

MandibleofThunderпользователь Reddit

Ранее молодая женщина пожаловалась на неловкие последствия анального секса, о которых даже не подозревала, когда соглашалась на этот вид полового контакта. По ее словам, теперь каждый раз во время близости с этим мужчиной она непроизвольно пускает газы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сообщили о своем решении по выводу войск из Европы

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Формулировку о понижении статуса русского языка в новой Конституции Казахстана утвердили

    Китай резко осудил Тайвань за «льстивые» похвалы в адрес премьера Японии

    Россиянам назвали среднюю цену телевизора

    В Турции заявили о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке

    МОК запретил еще одному украинскому спортсмену носить шлем на Олимпиаде

    Мужчина столкнулся с неожиданной проблемой из-за частого анального секса с женой

    Орбан пошутил про украинцев в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok