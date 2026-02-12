Скороход: Иностранный легион ВСУ расформировали из-за потерь среди наемников

Иностранный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ) расформировали из-за потерь среди наемников. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

«Интернациональный легион имел огромные потери, потому что бойцы часто выполняли работу, будучи "прикомандированными" к другим бригадам. За них фактически никто не нес ответственности. Формально произошло расформатирование. Но на самом деле теперь каждый боец получил понимание: кто его командир, какие поставлены задачи, и самое важное — получил надежный тыл и собратьев на постоянной основе», — написала она.

По словам парламентария, такое решение является правильным и должно уменьшить потери среди наемников.

Ранее стало известно, что иностранные военнослужащие, сражающиеся в рядах ВСУ, резко отреагировали на решение о роспуске Интернационального легиона. По словам некоторых из них, солдаты оказались деморализованы, а некоторые и вовсе прекратили службу в рядах украинских войск.