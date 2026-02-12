На Украине раскрыли новую тактику ночных ударов ВС России

Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:21, 12 февраля 2026Бывший СССР

Украинский военкор Мирошников раскрыл новую тактику ночных ударов ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новую тактику ночных ударов по инфраструктуре Украины. Об этом рассказал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в Telegram.

«Они тщательно изучают зоны действия и расположение сил и средств противовоздушной обороны, успешные и неуспешные маршруты пролета воздушных целей, считают наши зенитные ракеты», — написал он.

По словам Мирошникова, российские военнослужащие делают ставки на аналитику перед нанесением ударов. Он подчеркнул, что каждая атака наносится по новому маршруту.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг, 12 февраля, ВС России нанесли по украинским городам массированный удар. Атакам подверглись энергообъекты в Киеве, Одессе, Днепропетровске.

