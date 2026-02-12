На Украине раскрыли новую тактику ночных ударов ВС России

Украинский военкор Мирошников раскрыл новую тактику ночных ударов ВС России

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новую тактику ночных ударов по инфраструктуре Украины. Об этом рассказал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в Telegram.

«Они тщательно изучают зоны действия и расположение сил и средств противовоздушной обороны, успешные и неуспешные маршруты пролета воздушных целей, считают наши зенитные ракеты», — написал он.

По словам Мирошникова, российские военнослужащие делают ставки на аналитику перед нанесением ударов. Он подчеркнул, что каждая атака наносится по новому маршруту.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг, 12 февраля, ВС России нанесли по украинским городам массированный удар. Атакам подверглись энергообъекты в Киеве, Одессе, Днепропетровске.