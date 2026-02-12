Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:12, 12 февраля 2026Бывший СССР

На Украине решили создать новый род войск из-за одной проблемы

Сырский: ВСУ намерены создать новый род войск из-за проблем с ПВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) планируют создать новый род войск для поддержки не справляющихся средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов», — написал он.

По словам военного, система ПВО на Украине работает в условиях крайней сложности. За последние два года ее эффективность составляет около 74 процентов.

Ранее стало известно, что в Харькове стали появляться объявления о наборе инспекторов в так называемые «языковые патрули». Сообщается, в обязанности таких инспекторов будет входить контроль за соблюдением языкового законодательства.

