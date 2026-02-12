Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

01:00, 12 февраля 2026

Назван набирающий популярность неожиданный способ отомстить бывшим возлюбленным

New York Post: В США вирусной стала акция «Стерилизуй бывшего»
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom  

В США набирает популярность неожиданный способ отомстить бывшим возлюбленным, а заодно помочь животным. Плюсы и минусы нового тренда оценила психолог Холли Энн Шифф в беседе с New York Post.

По данным издания, повышенным спросом пользуется предложение зоопарка в Нью-Йорке назвать именем бывшего возлюбленного мадагаскарского шипящего таракана. За 15 долларов (1160 рублей) заказчик получит сертификат с подтверждением, а за 35 долларов (2700 рублей) сможет онлайн или лично встретиться с тараканом и экспертом зоопарка.

Похожие предложения сделали и другие организации. Например, недавно вирусной стала акция «Стерилизуй бывшего», которую организовал фонд помощи бездомным животным в Нью-Джерси. Согласно условиям, за пожертвование на сумму от 15 до 50 долларов (1160-3860 рублей) фонд назовет бездомного кота или кошку любым предложенным именем, а затем стерилизует животное. Другой фонд предлагает за 10 долларов написать имя бывшего на бумаге и положить его в кошачий лоток.

Шифф считает, что людям нравятся подобные акции, потому что они помогают справиться с сильными эмоциями после расставания. «Такая месть — это социально приемлемый способ выразить боль и вернуть ощущение контроля. Но, если человек зацикливается на таких шутках, то они не помогут пережить расставание и восстановиться», — заявила психолог.

Ранее психолог Алекс Летоса подсказал способ избавиться от негативных мыслей. По его мнению, нужно записать тревожные мысли на бумаге и подумать, чему может научить сложившаяся ситуация.

