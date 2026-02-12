Названо допустимое количество блинов в сутки

Диетолог Золотова: Допустимо съедать не более трех-четырех блинов в день

Врач-диетолог и эндокринолог Елизавета Золотова рассказала, как есть блины без вреда для здоровья. Допустимую норму этого блюда она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалистки, универсальной нормы не существует. Она зависит от возраста, веса, уровня физической активности и наличия хронических заболеваний. При этом она напомнила, что блины относятся к десертам и содержат много легкоусвояемых углеводов и жиров. Даже один тонкий блин без начинки дает около 100-150 калорий, предупредила врач.

Врач считает, что взрослым мужчинам без хронических заболеваний можно съедать не более четырех блинов в день. Для женщин допустимым количеством является два-три блина за сутки. Людям с лишним весом, диабетом, преддиабетом или проблемами пищеварения диетолог посоветовала ограничиться одним-двумя блинами и уменьшить порцию, если добавляется начинка. Чтобы снизить нагрузку на организм, врач рекомендовала есть блины в первой половине дня, сочетать их с овощами и выбирать менее сладкие и жирные добавки.

Ранее диетолог Ольга Ямилова предупредила о последствиях переедания блинов на Масленичной неделе. По ее словам, такая пища может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.