Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:28, 12 февраля 2026Забота о себе

Названо допустимое количество блинов в сутки

Диетолог Золотова: Допустимо съедать не более трех-четырех блинов в день
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Irina Burakova / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог и эндокринолог Елизавета Золотова рассказала, как есть блины без вреда для здоровья. Допустимую норму этого блюда она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалистки, универсальной нормы не существует. Она зависит от возраста, веса, уровня физической активности и наличия хронических заболеваний. При этом она напомнила, что блины относятся к десертам и содержат много легкоусвояемых углеводов и жиров. Даже один тонкий блин без начинки дает около 100-150 калорий, предупредила врач.

Врач считает, что взрослым мужчинам без хронических заболеваний можно съедать не более четырех блинов в день. Для женщин допустимым количеством является два-три блина за сутки. Людям с лишним весом, диабетом, преддиабетом или проблемами пищеварения диетолог посоветовала ограничиться одним-двумя блинами и уменьшить порцию, если добавляется начинка. Чтобы снизить нагрузку на организм, врач рекомендовала есть блины в первой половине дня, сочетать их с овощами и выбирать менее сладкие и жирные добавки.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее диетолог Ольга Ямилова предупредила о последствиях переедания блинов на Масленичной неделе. По ее словам, такая пища может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Появились данные о готовившем подрыв отдела полиции в российском регионе

    В России подешевели социально значимые продукты

    Туфли-«перчатки» назвали трендом весны

    Назван тип примененной ВСУ для удара по Волгоградской области ракеты

    Задержаны топ-менеджеры одной из крупнейших логистических компаний в России

    Снегоуборочный трактор ковшом пробил голову россиянке

    На Украине последствия возможного удара «Орешником» описали словами «всем крышка»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok