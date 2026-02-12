Названа стоимость восстановления ключа от машин ушедших марок

Эксперт Архипов: Восстановление ключей для машин может достигать 800 тыс. рублей

После 2022 года у владельцев автомобилей некоторых популярных западных брендов появилось немало проблем, связанных с обслуживанием машины. Одной из них стало восстановление ключей, что, по словам операционного директора по сервису компании «Рольф» Никиты Архипова, превратилось в «квест». Сколько сейчас стоит эта услуга, он рассказал «Российской газете».

По словам эксперта, уровень сложности напрямую привязан к типу противоугонных систем и способам защиты замка зажигания от взлома. «Как правило, водораздел проходит по 2015 году. Все автомобили, выпущенные до этой даты, скорее всего, не вызовут проблем в заказе и программировании ключа», — уточнил он. На рынке достаточно аналогов ключей и оборудования. С учетом работ услуга будет стоить от 35 тысяч рублей.

Для машин, собранных с 2015 по 2021 год, ситуация усложняется. Специалистам нередко приходится прибегать к обходу серверных проверок через установку эмуляторов, производить перепайку управляющих модулей. «Увеличенные трудозатраты влияют на стоимость, но не на результат, ключ будет дошит в блок автомобиля и нормально работать. Уже не любой мастер возьмется и не любой китайский ключ подойдет», — говорит специалист.

Наиболее проблемная категория — машины, выпущенные после 2021 года. В этих автомобилях задействована привязка к серверу производителя и они «имеют более сложные связки VIN-ключ-сервер». В Mercedes-Benz, например, заказать ключ, привязанный к российскому VIN, попросту невозможно. По словам специалиста, решением становится создание дубликата.

Альтернативой может стать прошивка ключа в отдельный блок с последующей привязкой китайских аналогов. «Тут уже сложности влияют на все, в том числе на надежность. Цены легко могут достигать 800 тысяч рублей (рекорд поставил Mercedes-Benz), но в среднем находятся в районе 300 тысяч рублей (BMW, Porsche, Audi, Jaguar, Land Rover)», — рассказал Архипов.

Он уточнил, что подобные проблемы свойственны преимущественно премиальным автомобилям. Обладатели массовых марок (Volkswagen, Mitsubishi, Hyundai) по-прежнему решают вопрос с относительно небольшими финансовыми и временными потерями.

Ранее автомобилистам перечислили пять самых опасных видов автомобильного тюнинга, которые могут нанести автомобилю и его владельцу серьезный вред.