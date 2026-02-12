Названы отрасли российской экономики с самым низким ростом зарплат

Экономист Иванова-Швец: Средняя номинальная зарплата в России выросла на 14,2 %

За 11 месяцев 2025 года средняя номинальная заработная плата в России выросла на 14,2 процента и достигла 96 тысяч 772 рублей. Об этом заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она отметила, что в таких отраслях как добыча полезных ископаемых, банковская сфера и строительство зарплаты были традиционно самыми высокими и росли активнее всего. Неоднозначная ситуация сложилась в обрабатывающей промышленности. Кроме того, последние годы повышались оклады у людей занятых на производстве табачных изделий и химикатов, электроники, металлургии. Наименьший же рост наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды и бумаги.

По словам экономиста Алексея Зубца, зарплаты российских айтишников перестали расти из-за «перепроизводства» таких сотрудников, спрос на которых сейчас невелик. Он уверен, что рынок перенасытился специалистами по работе с нейросетями, которые не могут найти работу из-за отсутствия потребности экономики в искусственном интеллекте.