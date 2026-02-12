Названы самые популярные у самозанятых москвичей виды деятельности

Число самозанятых в Москве достигло 2,26 миллиона

Число самозанятых в Москве выросло в 2025 году на 20 процентов, достигнув 2,26 миллиона. Об этом заммэра Мария Багреева, возглавляющая столичный департамент экономической политики и развития, рассказала газете «Коммерсантъ».

Среди самых популярных у самозанятых москвичей видов деятельности она назвала пассажирские и грузовые перевозки, доставку, сдачу квартир в аренду, рекламу и маркетинг.

По словам Багреевой, озвученная динамика говорит о росте предпринимательства и «способствует повышению конкурентности городской экономики» — самозанятые в 2025 году перечислили в столичный бюджет около 20,6 миллиарда рублей налогов, что на 36 процентов больше, чем в 2024-м.

В сентябре вице-мэр оценивала численность самозанятых в Москве более чем в 2,1 миллиона, что составляло на тот момент более 15 процентов всех самозанятых на территории страны.