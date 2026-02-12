Объяснена небывалая активность «Радиостанции Судного дня»

Небывалую активность «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 связали с учениями

Радиостанция УВБ-76 вышла на пик активности в 2026 году и предала 24 зашифрованных сообщения за сутки. Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий передачи станции, объяснил, почему так называемая радиостанция Судного дня проявила небывалую активность.

По мнению авторов канала, обилие шифровок связано с масштабными комплексными учениями узлов связи. В ходе тренировок проверяется готовность всей сети к работе в условиях критических нагрузок. Отмечается, что 11 февраля операторы достигли идеальной чистоты сигнала даже при активном подавлении.

Особую роль, как считают авторы канала, в учениях сыграла радиостанция «Капля», выступившая в роли синхронизатора и обеспечившая прохождение сигнала по резервным каналам даже при максимальном зашумлении основного эфира. Также в эфире были зафиксированы уникальные сообщения с четырьмя пятизначными кодами — большая редкость для УВБ-76.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.