Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:03, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

Парень жестоко отомстил включавшему по ночам громкую музыку соседу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jirapan switch / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Grepusman рассказал о технологичной мести своему соседу, слишком часто и чрезмерно громко включавшему музыку. По словам автора, проблема заключалась в том, что сосед делал это в том числе и поздно ночью.

«Я поискал с помощью смартфона ближайших устройства с Bluetooth и увидел что-то похожее на колонку. Нажал "Подключить", и его музыка мгновенно остановилась! После этого он переподключился, но через несколько минут я снова отключил его. После нескольких попыток он сдался», — написал молодой человек.

Так продолжалось несколько дней подряд, и каждый раз автору удавалось восстановить тишину. Однако вскоре сосед устроил большую вечеринку со множеством гостей и, конечно, громкой музыкой. Grepusman применил традиционную тактику, однако его обидчик не сдавался дольше обычного, поэтому ночь оказалась бессонной для автора поста. Затаив обиду, он решился на еще более изощренную месть.

«Я дождался середины ночи, когда он спал, а затем снова подключился к его колонке, но на этот раз включил музыку со своего телефона. При этом я еще и мог регулировать громкость. Я услышала, как сосед с грохотом выбежал из спальни, чтобы выключить колонку. Я снова не выспался, но это того стоило», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit похвастался своей местью, сводящей с ума его соседа. Мужчина рассказал, что из-за нее тот даже обратился к священнику.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе испугались своих же расчетов о вторжении России в Европу. Но Москве все равно пригрозили сокрушительной реакцией

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Новый кроссовер Changan получил российский паспорт

    Врач рассказала о связанных с сухостью кожи болезнях

    Американцы перестали заниматься сексом

    Парень жестоко отомстил включавшему по ночам громкую музыку соседу

    Ученые предсказали наступление адского климата на Земле

    Раскрыты последствия ударов Украины по Тамбовской области

    Генпрокурор США ответила на вопрос об Эпштейне словами об убитой украинке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok