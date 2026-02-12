Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:31, 12 февраля 2026

Полиция остановила летевшего в Швейцарию для эвтаназии мужчину

В Южной Корее полиция помешала мужчине улететь в Швейцарию для эвтаназии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hwawon Ceci Lee / Anadolu via Getty Images

В Южной Корее правоохранители остановили мужчину, который намеревался совершить эвтаназию. Об этом сообщает Korea Herald.

60-летний мужчина, страдающий от легочного фиброза, планировал вылететь в Париж из Инчхона, чтобы оттуда добраться в Швейцарию, где эвтаназия разрешена для иностранцев при соблюдении определенных условий. Полиция первоначально позволила ему продолжить путь, поскольку он рассказал им, что хочет совершить последнее путешествие, пока ему позволяет здоровье.

Однако ему все же не удалось улететь. Помешала его записка, которую в последний момент нашли родные пенсионера. В ней были извинения, и по форме она напоминала предсмертную. Сотрудники службы безопасности задержали вылет рейса, сняли пассажира с борта и в течение нескольких часов убеждали его вернуться домой с близкими.

В Южной Корее любая помощь, связанная с добровольным уходом из жизни, является уголовным преступлением.

Ранее сообщалось, что волонтер из Китая предотвратил почти 500 самоубийств. 56-летнего Чена Ши прозвали Ангелом Нанкина, потому что он уже 21 год патрулирует мост через реку Янцзы в Нанкине. Он по десять раз за день проходит мост в красном жилете с надписью «цени жизнь каждый день».

