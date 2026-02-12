Полиция остановила летевшего в Швейцарию для эвтаназии мужчину

В Южной Корее полиция помешала мужчине улететь в Швейцарию для эвтаназии

В Южной Корее правоохранители остановили мужчину, который намеревался совершить эвтаназию. Об этом сообщает Korea Herald.

60-летний мужчина, страдающий от легочного фиброза, планировал вылететь в Париж из Инчхона, чтобы оттуда добраться в Швейцарию, где эвтаназия разрешена для иностранцев при соблюдении определенных условий. Полиция первоначально позволила ему продолжить путь, поскольку он рассказал им, что хочет совершить последнее путешествие, пока ему позволяет здоровье.

Однако ему все же не удалось улететь. Помешала его записка, которую в последний момент нашли родные пенсионера. В ней были извинения, и по форме она напоминала предсмертную. Сотрудники службы безопасности задержали вылет рейса, сняли пассажира с борта и в течение нескольких часов убеждали его вернуться домой с близкими.

В Южной Корее любая помощь, связанная с добровольным уходом из жизни, является уголовным преступлением.

