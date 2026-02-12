Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
22:05, 12 февраля 2026Мир

Появились новые подробности о тайном оружии США для захвата Мадуро

«Взгляд»: При захвате Мадуро люди, вероятнее всего, погибли от банальных ракет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявлял о том, что при захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро использовались секретные «дискомбобуляторы». Издание «Взгляд» сделало разбор оружия и раскрыло новые подробности нападения, отметив, что американский президент пошутил.

Как пишет автор статьи Александр Тимохин, некая установка США якобы издавала мощный звук, от которого солдаты страдали от головной боли, у них шла кровь из носа и начиналась рвота. А после у погибших был разрыв внутренних органов.

Причиной этому, по мнению некоторых блогеров, стали: акустические пушки LRAD или микроволновые излучатели ADS. Однако, как считает Тимохин, версии неправдоподобны, потому что микроволновка жжет кожу, как в обычной печи, а не рвет органы. Кроме того, такие пушки бьют точечно и попасть во всех солдат по одному с вертолета — нереально.

А акустика LRAD вызывает тошноту, но не кровавую рвоту и не разрывает внутренние органы, особенно на расстоянии в полсотни метров.

Автор отмечает, исходя из видео и материалов со спутников, вертолеты летали по кругу, стреляли, а на выходе пилоты включали звуковые излучатели, которыми не убьешь, но оглушишь и заставишь замереть.

Люди же погибли не от «пищалок», а от ракет. Например, Hydra рвется в воздухе, сечет осколками. Солдаты же прятались в укрытиях, соответственно, американцы скорее всего могли применить вакуумные боеголовки, взрыв которых может достать даже через стены. Либо же били управляемыми мини-ракетами прямо в окопы.

Также есть вероятность, что были подключены дроны LUCAS — аналог «Гераней». Но никакого «чудо-оружия» у Пентагона нет.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Живов поделился своим мнением о тайном оружии США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
