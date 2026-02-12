Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:52, 12 февраля 2026Бывший СССР

Появилось видео запуска ВСУ ракет «Фламинго»

Появилось видео запуска ВСУ крылатых ракет «Фламинго»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 11 на 12 февраля произвели запуск ракет «Фламинго». Позднее появилось видео с моментом пуска ракет, кадры опубликовал Telegram-канал Insider UA.

«Момент запуска крылатых ракет FP-5 "Фламинго" этой ночью», — говорится в публикации.

Крылатые ракеты «Фламинго» были сделаны на основе британских боеприпасов. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, они являются аналогом FP-5 британско-арабской компании Milanion Group и соответствует ее техническим характеристикам.

12 февраля Минобороны России заявило о перехвате новейших ракет ВСУ «Фламинго». Ведомство впервые за специальную военную операцию официально сообщило об этом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они достают до наших тылов». Минобороны впервые заявило о перехвате украинских крылатых ракет «Фламинго»

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В России собрались изменить расчет утильсбора

    Рютте назвал самую большую и сильную страну в мире

    Российский мэр ушла в отставку после скандала с выдачей квартир приезжим

    Российский пристав поплатился за полученную от преступников взятку

    Появилось видео запуска ВСУ ракет «Фламинго»

    Трамп рассказал о необыкновенных отношениях новых властей Венесуэлы и США

    В слившемся с его же космической компанией ИИ-стартапе Маска пройдут увольнения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok