Появилось видео запуска ВСУ ракет «Фламинго»

Появилось видео запуска ВСУ крылатых ракет «Фламинго»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 11 на 12 февраля произвели запуск ракет «Фламинго». Позднее появилось видео с моментом пуска ракет, кадры опубликовал Telegram-канал Insider UA.

«Момент запуска крылатых ракет FP-5 "Фламинго" этой ночью», — говорится в публикации.

Крылатые ракеты «Фламинго» были сделаны на основе британских боеприпасов. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, они являются аналогом FP-5 британско-арабской компании Milanion Group и соответствует ее техническим характеристикам.

12 февраля Минобороны России заявило о перехвате новейших ракет ВСУ «Фламинго». Ведомство впервые за специальную военную операцию официально сообщило об этом.