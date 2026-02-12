Предсказано масштабное исчезновение животных из-за катастрофы

Эксперт Опарин: Из-за потепления исчезнет до трети всех видов флоры и фауны

На фоне изменения климата на Земле исчезнет до трети всех видов флоры и фауны. Последствия глобальной катастрофы предсказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин, его слова передают «Известия».

Такой сценарий, по словам эксперта, возможен при росте среднемировых температур на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем — сейчас показатель находится на отметке в 1,5 градуса.

Особенно уязвимыми перед глобальным потеплением Опарин назвал стенотермные виды, которые адаптировались к жизни лишь в небольшом диапазоне температур. Среди них — пингвины и белые медведи. Также полное исчезновение при росте температур грозит кораллам, которые уже заметно потеряли численность и обесцветились.

По словам Опарина, повышение температуры отражается на экосистемах в целом. Однако поведенческие и физиологические адаптационные механизмы растений и животных могут смягчить эти последствия. При этом риск заражения инфекционными заболеваниями вырастет, поскольку увеличится ареал обитания переносчиков. Например, комары-переносчики лихорадки денге уже достигли Южной Европы.

Ранее ученые предсказали наступление адского климата на Земле.