Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:53, 12 февраля 2026Экономика

Предсказано масштабное исчезновение животных из-за катастрофы

Эксперт Опарин: Из-за потепления исчезнет до трети всех видов флоры и фауны
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Mozgova / Shutterstock / Fotodom

На фоне изменения климата на Земле исчезнет до трети всех видов флоры и фауны. Последствия глобальной катастрофы предсказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин, его слова передают «Известия».

Такой сценарий, по словам эксперта, возможен при росте среднемировых температур на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем — сейчас показатель находится на отметке в 1,5 градуса.

Особенно уязвимыми перед глобальным потеплением Опарин назвал стенотермные виды, которые адаптировались к жизни лишь в небольшом диапазоне температур. Среди них — пингвины и белые медведи. Также полное исчезновение при росте температур грозит кораллам, которые уже заметно потеряли численность и обесцветились.

По словам Опарина, повышение температуры отражается на экосистемах в целом. Однако поведенческие и физиологические адаптационные механизмы растений и животных могут смягчить эти последствия. При этом риск заражения инфекционными заболеваниями вырастет, поскольку увеличится ареал обитания переносчиков. Например, комары-переносчики лихорадки денге уже достигли Южной Европы.

Ранее ученые предсказали наступление адского климата на Земле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России опять меняют утильсбор. Что это означает и подорожают ли машины снова?

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Юрий Лоза отказался праздновать День святого Валентина

    Предсказано масштабное исчезновение животных из-за катастрофы

    В деле о растрате 885 миллионов рублей меценатом Севериловым раскрыты еще три фигуранта

    Известный стилист отказался комментировать уход с Первого канала

    Появились подробности отражения атаки новейших украинских ракет на Россию

    Зеленский наградил орденом дисквалифицированного МОК скелетониста Гераскевича

    В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok