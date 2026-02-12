Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

05:49, 12 февраля 2026Экономика

Ученые предсказали наступление адского климата на Земле

Guardian: Глобальное потепление может необратимо изменить климат на Земле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Ученые предсказали наступление адского климата на Земле, необратимые изменения произойдут из-за глобального потепления. Об этом пишет The Guardian.

«Это закрепит за миром новый и адский климат "парниковой Земли", гораздо худший, чем повышение температуры на два — три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится», — отмечается в статье.

Газета приводит заявление ученого Кристофера Вольфа, по его словам, трудно предсказать, когда именно наступят критические изменения, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников рассказал, что глобальное потепление в России происходит вдвое быстрее, чем в мире.

