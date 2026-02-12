Привычная вакцина оказалась связана со снижением риска инфаркта

BMC Public Health: Прививка от гриппа снижает риск инфаркта на 18 процентов

Прививка от гриппа может быть связана со снижением риска инфаркта миокарда. К такому выводу пришли авторы крупного метаанализа, опубликованного в журнале BMC Public Health. По их данным, вакцинация ассоциируется с уменьшением вероятности сердечного приступа на 18 процентов.

Исследователи проанализировали 15 наблюдательных работ — когортных и исследований «случай–контроль» — с общим числом участников около 23,5 миллиона человек. В основном это были люди старшего возраста. Объединенный анализ показал: у вакцинированных риск инфаркта был ниже на 18 процентов по сравнению с невакцинированными, причем результат оставался стабильным в разных подгруппах.

Связь наблюдалась как у людей старше 70 лет, так и у более молодых участников. Снижение риска отмечалось и у тех, кто уже переносил инфаркт, и у тех, кто сталкивался с ним впервые. Авторы напоминают, что в сезон гриппа частота сердечных приступов традиционно растет. Инфекция может вызывать системное воспаление и нарушать работу сосудов, что повышает вероятность сосудистых катастроф.

При этом ученые подчеркивают: все включенные исследования были наблюдательными, а значит, напрямую доказать причинно-следственную связь нельзя. Тем не менее полученные данные указывают на возможный дополнительный сердечно-сосудистый эффект вакцинации против гриппа, который требует дальнейшего изучения.

Ранее ученые выяснили, что обычная сезонная вакцинация от гриппа может играть роль в профилактике деменции.