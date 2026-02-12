Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:26, 12 февраля 2026Наука и техника

Привычная вакцина оказалась связана со снижением риска инфаркта

BMC Public Health: Прививка от гриппа снижает риск инфаркта на 18 процентов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Прививка от гриппа может быть связана со снижением риска инфаркта миокарда. К такому выводу пришли авторы крупного метаанализа, опубликованного в журнале BMC Public Health. По их данным, вакцинация ассоциируется с уменьшением вероятности сердечного приступа на 18 процентов.

Исследователи проанализировали 15 наблюдательных работ — когортных и исследований «случай–контроль» — с общим числом участников около 23,5 миллиона человек. В основном это были люди старшего возраста. Объединенный анализ показал: у вакцинированных риск инфаркта был ниже на 18 процентов по сравнению с невакцинированными, причем результат оставался стабильным в разных подгруппах.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Связь наблюдалась как у людей старше 70 лет, так и у более молодых участников. Снижение риска отмечалось и у тех, кто уже переносил инфаркт, и у тех, кто сталкивался с ним впервые. Авторы напоминают, что в сезон гриппа частота сердечных приступов традиционно растет. Инфекция может вызывать системное воспаление и нарушать работу сосудов, что повышает вероятность сосудистых катастроф.

При этом ученые подчеркивают: все включенные исследования были наблюдательными, а значит, напрямую доказать причинно-следственную связь нельзя. Тем не менее полученные данные указывают на возможный дополнительный сердечно-сосудистый эффект вакцинации против гриппа, который требует дальнейшего изучения.

Ранее ученые выяснили, что обычная сезонная вакцинация от гриппа может играть роль в профилактике деменции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

    Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

    Павла Деревянко ужаснули неплательщики алиментов

    Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Раймонд Паулс пожаловался на самочувствие после инфаркта

    Ввоз машин из Южной Кореи в Россию рухнул

    В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok