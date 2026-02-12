Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:14, 12 февраля 2026Экономика

Продажи смартфонов в Китае обрушились

Продажи смартфонов в Китае упали в январе на 23 %
Дмитрий Воронин

Фото: Albert Gea / Reuters

Продажи смартфонов в Китае рухнули в январе год к году на 23 процента. Об этом говорится в отчете аналитической компании Counterpoint Research.

Обрушение показателя почти на четверть авторы исследования связали с высоким спросом и субсидиями в начале 2025 года, а также со сдвигом сроков празднования китайского Нового года. В прошлом году этот ключевой для страны праздник отмечался с 29 января, а в 2026-м наступление года лошади по лунному календарю ожидается 17 февраля.

Таким образом, получается, что в этот раз большая часть подарков будет приобретаться именно в феврале, а не в январе. Сам Новый год будет праздноваться с 17 по 22 февраля, а биржи в стране останутся закрытыми с 16 по 23 февраля.

Тем временем, в январе 2026-го единственным брендом, смартфоны которого показали рост продаж, стал Apple. Лидером китайского рынка, по данным аналитиков, осталась компания Huawei с долей 19 процентов. При этом ее продажи снизились к началу прошлого года на 27 процентов.

В целом рынок смартфонов в КНР в 2025 году вырос на 0,6 процента, до 285 миллионов реализованных устройств. Apple в октябре-декабре совершила рывок, нарастив продажи на 28 процентов благодаря популярности iPhone 17.

