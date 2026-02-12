Прогнозы спроса на нефть ухудшили

МЭА понизило прогноз спроса на нефть в 2026 году на 83 тысячи баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году. Об этом со ссылкой на прогноз экспертов сообщает «Интерфакс».

Агентство ухудшило оценки роста спроса на 83 тысячи баррелей в сутки. Месяцем ранее аналитики ожидали, что покупателям по всему миру потребуется порядка 932 тысяч баррелей сырья. Сейчас же прогноз снизили до 849 тысяч.

В МЭА также скорректировали данные за 2025 год. Абсолютные данные спроса изменили на 78 тысяч баррелей в сутки, с 847 до 769 тысяч.

Ранее эксперты Kpler спрогнозировали снижение средней цены на нефть эталонного сорта Brent в 2026 году еще на 10 процентов, до 62,1 доллара за баррель. Такие уровни предсказаны на основе данных консенсус-прогноза порядка 60 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.

В прошлом году средняя цена на нефть упала до 69,1 доллара за баррель с 80,5 в 2024-м из-за существенного превышения предложения над спросом на мировом рынке, отмеченного на фоне того, что добыча выросла по разным оценкам на 2,9–3 миллиона баррелей в сутки, до 107,7–108,7 миллиона.