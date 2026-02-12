Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
11:56, 12 февраля 2026Наука и техника

«Протон-М» с «Электро-Л» № 5 стартовал

С космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

С космодрома Байконур стартовала тяжелая ракета «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-3 и гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 5. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Носитель с космическим аппаратом был запущен сегодня, 12 февраля, в 11:52 московского времени.

«Электро-Л» № 5 будет работать на высоте 35 786 километров над поверхностью Земли.

Ранее госкорпорация сообщила, что «Протон-М» с «Электро-Л» № 5 вывезли на стартовый стол Байконура.

В последнем месяце 2025 года «Роскосмос» заявил, что запланированный на 15 декабря старт ракеты «Протон-М» с Байконура перенесли.

