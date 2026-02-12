Психотерапевт прокомментировала публичное признание в измене норвежского биатлониста

Врач Кинан: При публичном признании в измене не учитываются интересы партнера

Психотерапевт Дебби Кинан прокомментировала поступок норвежского биатлониста Стурлы Легрейда, который ранее публично признался, что изменил своей девушке. О поступке спортсмена она поговорила с изданием Metro.

По словам Кинан, человеком, который публично признается в измене, движет чувство вины и стыда или боязнь разоблачения. При этом, как считает врач, в этот момент изменник не учитывает интересы партнера и не думает о его эмоциональной безопасности.

«Публичное признание лишает отношения неприкосновенности частной жизни и ставит партнера в крайне неловкое и несправедливое положение. Это лишает контроля и может нанести серьезный ущерб», — уточнила психотерапевт.

Она также предупредила, что само желание признаться в измене в присутствии других — это серьезный тревожный сигнал. «Это говорит о нарушении границ и пренебрежении достоинством партнера. Отчитываться здесь прежде всего нужно пострадавшему партнеру, а не на публику», — заключила Кинан.

Легрейд признался, что изменил своей девушке, во время церемонии награждения на Олимпиаде, где он завоевал бронзовую медаль.«Я имел шанс на настоящую любовь, и все так испортил. Но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», — сказал Легрейд.

Девушка, которая пожелала остаться анонимной, сказала, что ей трудно простить измену. Позднее спортсмен пожалел о том, что решился на публичное признание. Он также попросил прощения у девушки, которая из-за него попала в центр внимания СМИ.