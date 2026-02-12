Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:34, 12 февраля 2026Забота о себе

Психотерапевт прокомментировала публичное признание в измене норвежского биатлониста

Врач Кинан: При публичном признании в измене не учитываются интересы партнера
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Matthew Childs / Reuters

Психотерапевт Дебби Кинан прокомментировала поступок норвежского биатлониста Стурлы Легрейда, который ранее публично признался, что изменил своей девушке. О поступке спортсмена она поговорила с изданием Metro.

По словам Кинан, человеком, который публично признается в измене, движет чувство вины и стыда или боязнь разоблачения. При этом, как считает врач, в этот момент изменник не учитывает интересы партнера и не думает о его эмоциональной безопасности.

«Публичное признание лишает отношения неприкосновенности частной жизни и ставит партнера в крайне неловкое и несправедливое положение. Это лишает контроля и может нанести серьезный ущерб», — уточнила психотерапевт.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Она также предупредила, что само желание признаться в измене в присутствии других — это серьезный тревожный сигнал. «Это говорит о нарушении границ и пренебрежении достоинством партнера. Отчитываться здесь прежде всего нужно пострадавшему партнеру, а не на публику», — заключила Кинан.

Легрейд признался, что изменил своей девушке, во время церемонии награждения на Олимпиаде, где он завоевал бронзовую медаль.«Я имел шанс на настоящую любовь, и все так испортил. Но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», — сказал Легрейд.

Девушка, которая пожелала остаться анонимной, сказала, что ей трудно простить измену. Позднее спортсмен пожалел о том, что решился на публичное признание. Он также попросил прощения у девушки, которая из-за него попала в центр внимания СМИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они достают до наших тылов». Минобороны впервые заявило о перехвате украинских крылатых ракет «Фламинго»

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Меладзе оценил внешность жены с увеличенными губами фразой «какая-то хрюшка»

    В России заявили о возможных испытаниях «Орешника-2»

    Россиянам раскрыли способы сделать чай полезнее

    Главный оппонент Орбана обвинил его в шантаже интимным видео

    Психотерапевт прокомментировала публичное признание в измене норвежского биатлониста

    Россияне скупили старые iPhone

    Катя Лель указала на низкие частоты хейтеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok