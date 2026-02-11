Норвежский биатлонист выиграл бронзу Олимпиады и признался в измене в прямом эфире

Норвежский биатлонист Легрейд во время награждения признался в измене девушке

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд выиграл бронзу Олимпиады и признался в измене девушке в прямом эфире во время церемонии награждения. Трансляция соревнований ведется на Okko.

«Я имел шанс на настоящую любовь, и все так испортил. Но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», — сказал Легрейд.

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, в ответ на признание Легрейда в интервью VG сказала, что ей трудно простить измену. Кроме того, она уточнила, что была постоянно на связи с биатлонистом, и он знает ее мнение о случившемся.

28-летний Легрейд завоевал бронзовую награду в индивидуальной гонке. Кроме того, он выиграл золотую медаль Олимпиады-2022 в эстафете. Также норвежец является семикратным чемпионом мира и обладателем Большого хрустального глобуса в сезоне-2024/2025.