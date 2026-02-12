Норвежский биатлонист пожалел о признании в измене на Олимпиаде

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд пожалел о признании в измене на Олимпиаде-2026. Его слова приводит Fox News.

«В последнее время я не совсем в себе и не очень ясно мыслю. Приношу свои извинения Йохану-Олаву, который заслужил все внимание после завоевания золотой медали», — заявил Легрейд.

Биатлонист добавил, что просит прощения у бывшей любимой девушки, которая невольно попала в центр внимания СМИ. Легрейд пообещал, что оставил случившееся позади, и отказался обсуждать тему в будущем.

Индивидуальная гонка у мужчин на Олимпиаде состоялась 10 февраля. Победу одержал норвежец Йохан-Олав Ботн, преодолевший 20-километровую дистанцию за 51 минуты 31,5 секунды без промахов. Серебро досталось французу Эрику Перро (+14,8 секунды, 1 промах), бронза — Легрейду (+48,3 секунды, 1 промах). После церемонии награждения бронзовый призер в прямом эфире признался в измене бывшей любимой девушке.

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, в ответ на признание Легрейда в интервью VG сказала, что ей трудно простить измену. Кроме того, она уточнила, что была постоянно на связи с биатлонистом и он знает ее мнение о случившемся.

Легрейд — олимпийский чемпион Игр-2022 в эстафете. Кроме того, норвежец является семикратным чемпионом мира и обладателем Большого хрустального глобуса в сезоне-2024/2025.