Работники одного сегмента экономики обошли нефтяников по размеру зарплаты

Росстат: Средняя зарплата в табачной отрасли оказалась выше, чем в нефтяной

В ноябре прошлого года средняя месячная заработная плата россиян, работающих в табачной отрасли оказалась выше, чем у тех, кто трудится в сфере добычи нефти и природного газа. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Росстат.

Оказалось, что занятые на производстве табачной продукции получали в среднем 181 тысячу 609 рублей. Для нефтяников и газовиков этот показатель составил 176 тысяч 238 рублей.

Кроме того, высокими средними зарплатами в ноябре 2025 года смогли похвастаться те, кто работает в сферах добычи металлических руд (203 тысячи 185 рублей), воздушного и космического транспорта (201 тысяча 221 рубль), а также в секторе финансов и страхования (191 тысяча 463 рублей).

В январе 2026 года самой высокооплачиваемой вакансией в России оказался сварщик с заработной платой в 267 тысяч рублей. На втором месте расположились дата-сайентисти с суммой в 250 тысяч рублей. На третьем месте DevOps-инженеры, которым предлагали 216 тысяч рублей.

