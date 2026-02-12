Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 12 февраля 2026Забота о себе

Раскрыта наиболее вероятная причина развития рака кишечника у молодых людей

Диетолог Берри: Воспаление в кишечнике повышает риск развития рака в шесть раз
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Хронические воспалительные заболевания кишечника могут быть одной из главных причин развития колоректального рака у молодых людей. Об этом сообщила диетолог, специалист по питанию из Королевского колледжа Лондона Сара Берри в разговоре с изданием Daily Mail.

Берри рассказала, что в ходе масштабного исследования, которое она возглавляет, удалось раскрыть связь между заболеваниями кишечника, включая болезнь Крона и язвенный колит, и колоректальным раком. По ее словам, хроническое воспаление в кишечнике повышает риск развития рака в молодом возрасте в шесть раз.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Еще одной возможной причиной эксперт назвала частое употребление ультраобработанных продуктов. Она не исключает, что развитие онкологического заболевания провоцируют не сами продукты питания, а некоторые добавки, которые входят в их состав.

Ранее онколог Басир Бамматов назвал бактерию Helicobacter pylori главным виновником рака желудка. Он пояснил, что эта же бактерия может приводить к формированию атрофического гастрита, кишечной метаплазии и другим предраковым изменениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

    Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

    Павла Деревянко ужаснули неплательщики алиментов

    Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Раймонд Паулс пожаловался на самочувствие после инфаркта

    Ввоз машин из Южной Кореи в Россию рухнул

    В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok