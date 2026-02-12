Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:34, 12 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыто решение для основательницы проекта «Ковчег»

В Петербурге на 2 месяца заочно арестована Буракова из проекта «Ковчег»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Смольнинский суд заочно арестовал основательницу проекта помощи эмигрантам из России «Ковчег» (внесен в реестр иноагентов в РФ) Анастасию Буракову (признана в РФ иноагентом). Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Буракова обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2 — 9 статьи 19.34 КоАП РФ»). С момента ее задержания в России она должна будет провести в изоляторе не менее двух месяцев.

В мае 2025 года Буракова получила заочный приговор в 7,5 года по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти»).

Как заявил суд, в 2023 году Буракова опубликовала в своем канале в мессенджере видео выступления с «недостоверными сведениями про Российскую армию в ходе специальной военной операции».

