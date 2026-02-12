Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
08:23, 12 февраля 2026Россия

Раскрыты последствия атаки дронов ВСУ по российскому колледжу

Первышов: В результате удара дронов ВСУ произошел пожар в тамбовском колледже
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ekaterina Sychkova / Globallookpress.com

В результате удара украинских беспилотников произошел пожар в учебном корпусе Промышленно-технологического колледжа Тамбовской области. Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл глава российского региона Евгений Первышов.

По данным губернатора, произошло возгорание в учебных мастерских. Студентов из общежития эвакуировали в детскую больницу.

Предварительно, никто не пострадал. «В настоящее время пожар ликвидирован», — уточнил губернатор.

Ранее жители Мичуринск сообщили о по меньшей мере шести-восьми мощных взрывах. После этого в одном из районов очевидцы заметили возгорание и задымление.

