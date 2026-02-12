Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Раскрыты последствия ударов Украины по Тамбовской области

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами по городу Мичуринск, что в Тамбовской области. О ее последствиях подробнее рассказал губернатор региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате падения вражеских беспилотников несколько зданий оказались повреждены, в том числе загорелся один из местных супермаркетов. Есть двое пострадавших, уточнил глава области.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Ночью 12 февраля сообщалось, что Украина беспилотниками атаковала Тамбовскую область. По словам очевидцев, в окрестностях Мичуринска им послышалось несколько мощных взрывов.

