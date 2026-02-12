Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
16:44, 12 февраля 2026Мир

Реакцию Запада на покушение на российского генерала объяснили

Полянский назвал оправданием терроризма молчание Запада о покушении на Алексеева
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал оправданием терроризма Киева молчание Запада по поводу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Его слова передает РИА Новости.

«Воспринимаем их молчание как одобрение террористических методов», — сказал постпред.

По словам Полянского, в России не удивлены молчанием западных союзников Украины по поводу случившегося.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

