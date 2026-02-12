Решетников предупредил о замедлении экономики

Решетников: Российская экономика замедлится в I полугодии

В первой половине 2026 года власти России ждут дальнейшего замедления экономики. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Его процитировало РИА Новости.

Он подчеркнул, что какие бы решения в настоящее время ни принимались, они будут влиять на экономику с временным лагом. Его продолжительность министр оценил в шесть-девять месяцев, но допустил, что этот отрезок может быть и больше. Поэтому, как полагает Решетников, в I полугодии его ведомство ждет дальнейшего замедления экономики. Что касается восстановления темпов роста, то его следует ждать в лучшем случае в конце 2026 года. Однако вероятнее всего это случится в 2027 году.

По мнению главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, 2026 год для экономики окажется не менее тяжелым, чем 2025-й. По его мнению, ключевым отраслям предстоит немало трудностей. Однако бизнес показал высокую степень адаптации к непростым внешним и внутренним реалиям.