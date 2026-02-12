Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
15:07, 12 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили об аресте и штрафах за рисунки в лифте

Специалист по ЖКХ Бондарь: Надписи в лифте чреваты штрафом до 40 тысяч рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Рисование в лифте и оставление там любых надписей чреваты штрафом до 40 тысяч рублей, а также арестом. Об этом россиян предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

Специалист напомнил, что лифт в многоквартирном доме относится к общему имуществу, которым владеют все жильцы. Для того чтобы разместить любую надпись на стене и не нарушить закон, необходимо получить согласие соседей на это на общем собрании собственников. В противном случае, уточнил Бондарь, такие действия могут расценить как нарушение. «Если из-за художества потребовался серьезный ремонт, ответственность может быть уголовной. Статья 167 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за умышленную порчу имущества. Это может быть штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или даже арест до трех месяцев», — поделился информацией эксперт.

Помимо этого, поскольку лифт можно отнести к общественному месту, нанесение надписей и изображений на нем, в соответствии со статьей 214 УК РФ, способны квалифицировать как вандализм. В случае, если ущерб признают незначительным, размер штрафа за порчу имущества может составить 300-500 рублей.

Ранее россиян, не желающих пускать соседей в дом, предупредили о наказании.

