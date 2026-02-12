Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:25, 12 февраля 2026

Россиян призвали не увлекаться блинами

Диетолог Писарева: Стоит есть до трех блинов в день на Масленицу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: NataliaPopova / Shutterstock / Fotodom

Во время Масленицы здоровому человеку без серьезных заболеваний можно съедать не более двух-трех блинов в день. С призывом не увлекаться блюдом выступила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Ирина Писарева.

Причем лакомство должно быть лишь дополнением к основному приему пищи, а не заменять полноценный обед или ужин, уточнила специалист. Например, можно сначала съесть салат, богатый клетчаткой, после этого можно пару блинов с запеченной курицей.

Для среднестатистического здорового человека, который не имеет каких-то серьезных хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, инсулинорезистентности или проблем с давлением, можно употреблять два-три блина в день, не сладких и с любой начинкой, заключила диетолог.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года средняя стоимость продуктов для блинного набора и добавок к нему составила 487,3 рубля. Оказалось, что ингредиенты, необходимые для приготовления этого блюда, подешевели на 0,9 процента, до 135,4 рубля. Особенно сильно подешевели яйца — почти на 20 процентов, а также сахар — на 6,3 процента, и сливочное масло — на 2 процента.

