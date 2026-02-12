Россиянам назвали среднюю цену телевизора

ICMR: В 2025 году средняя цена телевизора составила больше 30 тысяч рублей

В 2025 году средняя стоимость телевизора в России составила около 30,1 тысячи рублей. Эти результаты расчетов, проведенных компанией ICMR, процитировало ТАСС.

Всего в прошлом году удалось продать 7,2 миллиона телевизоров и смарт-мониторов, на 218 миллиардов рублей. Самые востребованные модели стоили от 10 до 20 тысяч рублей. В продажах доля той техники составила 33 процента.

Кроме того, половина покупателей выбрали телевизоры, стоившие дороже 20 тысяч рублей. Аналитики объяснили это устойчивым интересом к моделям с расширенным функционалом, увеличенной диагональю и более высоким качеством изображения.

Ранее сообщалось, что после новогодних праздников в России сильно упали цены на бытовую технику, скидки на которую составили до 30 процентов. Основными причинами такого снижения стало падение спроса.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж электроники просели по всем основным категориям. Наибольший спад продемонстрировали продажи смартфонов и ноутбуков.