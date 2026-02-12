Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:36, 12 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали среднюю цену телевизора

ICMR: В 2025 году средняя цена телевизора составила больше 30 тысяч рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В 2025 году средняя стоимость телевизора в России составила около 30,1 тысячи рублей. Эти результаты расчетов, проведенных компанией ICMR, процитировало ТАСС.

Всего в прошлом году удалось продать 7,2 миллиона телевизоров и смарт-мониторов, на 218 миллиардов рублей. Самые востребованные модели стоили от 10 до 20 тысяч рублей. В продажах доля той техники составила 33 процента.

Кроме того, половина покупателей выбрали телевизоры, стоившие дороже 20 тысяч рублей. Аналитики объяснили это устойчивым интересом к моделям с расширенным функционалом, увеличенной диагональю и более высоким качеством изображения.

Ранее сообщалось, что после новогодних праздников в России сильно упали цены на бытовую технику, скидки на которую составили до 30 процентов. Основными причинами такого снижения стало падение спроса.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж электроники просели по всем основным категориям. Наибольший спад продемонстрировали продажи смартфонов и ноутбуков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские города подверглись мощному удару. Над Киевом и Одессой появилось зарево, по яркости сравнимое с закатом Солнца

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Посол рассказал о тревожном сигнале по НАТО в Арктике

    Тысячи жителей российского города остались без тепла

    Пойманного на взятках российского замгубернатора отправят в другой регион

    Пентагон потребовал подготовить силы для нападения на Иран

    Стало известно об обороне Киева за счет жилых домов на одном направлении

    Формулировку о понижении статуса русского языка в новой Конституции Казахстана утвердили

    Китай резко осудил Тайвань за «льстивые» похвалы в адрес премьера Японии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok