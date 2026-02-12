Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
15:29, 12 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали последствия жизни на границе двух миров

Рыбальченко: Зима в России непредсказуемая из-за жизни на границе двух зон
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Погода в холодное время года в Центральной России стала непредсказуемой из-за того, что регион находится на границе двух крупных климатических зон. Об этом заявил эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru.

«Зима в центральной части России "поехала" не потому, что кто-то "сломал климат", а потому что мы живем на границе двух миров: влажной Атлантики и континентальной Евразии», — рассказал эксперт.

Москва похожа на перекресток ветров — небольшой сдвиг воздушного потока приводит к резкой смене погоды, в результате чего оттепель вдруг сменяется морозами и наоборот. По словам Рыбальченко, в будущем «нулевой диапазон» температур в феврале может стать новой нормой.

Ранее москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице, которые будут наблюдаться в ближайшие дни.

