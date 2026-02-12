Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:37, 12 февраля 2026Путешествия

Россиянам запретили въезд в Чили из-за газовой горелки

Россиян задержали в Чили за использование газовой горелки в национальном парке
Алина Черненко

Фото: Andy Sutherland / Shutterstock / Fotodom

Трех россиян задержали в Чили за использование газовой горелки в национальном парке Торрес-дель-Пайне, что строго запрещено из-за риска пожаров. Об этом пишет портал BioBio.

Уточняется, что мужчину и двух женщин в возрасте 66, 39 и 61 года соответственно арестовали сотрудники контрольно-пропускного пункта. Каждого из нарушителей обязали выплатить штраф в размере 1,1 тысячи долларов (около 90 тысяч рублей). Кроме того, соотечественникам запретили въезд в эту латиноамериканскую страну на три года.

Тем временем представители посольства России в Чили сообщили ТАСС, что местное министерство иностранных дел уведомило их о произошедшем. Нарушители должны предстать перед чилийским судом для вынесения решения в соответствии с местным законодательством, добавили в дипведомстве.

В посольстве также отметили, что его сотрудники продолжат отслеживать ситуацию и в случае необходимости примут меры по защите законных прав и интересов россиян.

Ранее другие россияне покатались на гидроциклах в природоохранной зоне Чили и нарвались на депортацию. Их поймали на реке Футалеуфу в Патагонии.

