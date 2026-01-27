Реклама

17:42, 27 января 2026Путешествия

Россияне покатались на гидроциклах в Чили и нарвались на депортацию

Россиян депортируют из Чили за катание на гидроциклах в природоохранной зоне
Алина Черненко

Фото: twinlynx / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы покатались на гидроциклах в природоохранной зоне Чили и нарвались на депортацию. Об этом сообщает портал Emol.

В понедельник, 26 января, заместитель министра туризма страны Вероника Пардо заявила о начале процедуры высылки граждан России, пойманных за катанием на гидроциклах по реке Футалеуфу в Патагонии.

«Их туристические визы будут аннулированы. Мы хотим, чтобы закон был исполнен со всеми необходимыми институтами», — констатировала Пардо.

Издание отмечает, что россиянам дадут пять дней на то, чтобы они покинули страну. В противном случае их депортирует полиция. В источнике также говорится, что соотечественники могут обжаловать это решение.

В рамках расследования инцидента чилийская полиция вышла на две российские компании, предлагающие туры на гидроциклах по охраняемым районам Чили: Чилоэ, Футалеуфу и национальный парк «Лагуна-Сан-Рафаэль». Их представителей вызвали для дачи показаний 4 февраля.

Ранее власти Таиланда депортировали россиянина за нарушение миграционного законодательства. Он прожил на территории азиатского государства без визы 22 месяца.

