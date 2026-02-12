Россиянин ворвался в чужую квартиру с ножом в поисках «чертиков» и избежал наказания

Тюменец ворвался в чужую квартиру с ножом, ранил соседа и избежал наказания

Житель Тюмени ворвался в чужую квартиру с ножом в поисках «чертиков», ранил соседа и избежал наказания. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным российского издания, дебошир проживает на 14-м этаже в доме на улице Энергостроителей. Жильцы отметили, что после возвращения с вахты летом прошлого года мужчина стал вести себя неадекватно. Он громко слушал музыку по ночам, опорожнялся в подъезде, бил свою девушку и портил пожарные шкафы. В декабре он сломал ручку двери в одной из квартир — хозяйке, чтобы попасть внутрь, пришлось вызывать мастера.

По данным соседей, 15 января горожанин бегал по подъезду с ножом, следя за «неизвестными людьми». Затем он проник в чужую квартиру. Свои действия он мотивировал «изгнанием чертиков» из жилища. Владельца квартиры, как утверждают очевидцы, сосед порезал. С травмами мужчина оказался в больнице. Полиция забрала нападавшего, но спустя три недели он вернулся.

После тюменец ворвался с ножами в соседний магазин, на место приехала группа быстрого реагирования, но дебошира не задержали. На него уже написали несколько заявлений в правоохранительные органы. Однако в полиции отметили, что для возбуждения уголовного дела нет оснований — он «никого не убил». Пострадавшие готовят коллективный иск в суд из-за порчи имущества.

Ранее сообщалось, что мужчина ворвался в чужую квартиру в подмосковной Балашихе и облил пару с годовалым ребенком химическим веществом из баллончика.