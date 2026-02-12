Российский бизнесмен предложил посылать на три буквы недовольных покупателей

Сооснователь российского бренда Sorry, I’m not Никита Моисеенко предложил посылать на три буквы недовольных покупателей. На сторис из его соцсетей обратил внимание Telegram-канал «Светский интроверт».
Россиянка Анастасия Гущикова приобрела зимние ботинки российской марки Razumno и пожаловалась на качество пары. По словам девушки, обувь промокала, поэтому она решила написать жалобу в соцсети компании. В ответ представители Razumno заявили, что клиентка неправильно эксплуатирует ботинки, а основательница бренда Алена Лазовская и вовсе высмеяла ее в сторис личного аккаунта, призвав приобрести ботинки для хайкинга.
В итоге Гущикова сделала независимую экспертизу, которая выявила нарушения конструкции обуви. Выяснилось, что ботинки не соответствуют ГОСТ и не могут считаться зимней обувью
Вскоре на вирусный ролик обратил внимание Никита Моисеенко и высказался по поводу произошедшего в сторис личного аккаунта. «Я считаю, что правильным ответом клиенту от бренда в данной ситуации должна быть фраза "***** *****" (иди к черту)», — так на ситуацию отреагировал бизнесмен, после чего заблокировал автора ролика на странице Sorry, I’m not.
Хотелось бы, чтобы бренды начали нормально отвечать своим клиентам, а не подстраиваться под их поведение. Такие люди должны идти с этой проблемой к маме и ей говорить, что у них вода затекла в ботинок. А благодаря соцсетям люди с травмами получили микрофон и начали доставать здоровых
После волны хейта со стороны недовольной аудитории он оставил комментарий под видео Гущиковой, в котором заявил, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится окружающим и самому автору публикации. «Хотите покупать трекинговые ботинки — покупайте проверенные бренды для снегопадов и походов», — подытожил Моисеенко.
В январе на россиянку напали в популярном магазине Poison Drop в Москве при бездействии персонала. Позже сам бутик обвинил пострадавшую во лжи насчет нападения и пригрозил судом.