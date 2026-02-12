Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:17, 12 февраля 2026Ценности

Российский бизнесмен предложил посылать на три буквы недовольных покупателей

Бизнесмен Моисеенко призвал посылать на три буквы недовольных качеством клиентов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @wtfk

Сооснователь российского бренда Sorry, I’m not Никита Моисеенко предложил посылать на три буквы недовольных покупателей. На сторис из его соцсетей обратил внимание Telegram-канал «Светский интроверт».

Россиянка Анастасия Гущикова приобрела зимние ботинки российской марки Razumno и пожаловалась на качество пары. По словам девушки, обувь промокала, поэтому она решила написать жалобу в соцсети компании. В ответ представители Razumno заявили, что клиентка неправильно эксплуатирует ботинки, а основательница бренда Алена Лазовская и вовсе высмеяла ее в сторис личного аккаунта, призвав приобрести ботинки для хайкинга.

В итоге Гущикова сделала независимую экспертизу, которая выявила нарушения конструкции обуви. Выяснилось, что ботинки не соответствуют ГОСТ и не могут считаться зимней обувью

Вскоре на вирусный ролик обратил внимание Никита Моисеенко и высказался по поводу произошедшего в сторис личного аккаунта. «Я считаю, что правильным ответом клиенту от бренда в данной ситуации должна быть фраза "***** *****" (иди к черту)», — так на ситуацию отреагировал бизнесмен, после чего заблокировал автора ролика на странице Sorry, I’m not.

Хотелось бы, чтобы бренды начали нормально отвечать своим клиентам, а не подстраиваться под их поведение. Такие люди должны идти с этой проблемой к маме и ей говорить, что у них вода затекла в ботинок. А благодаря соцсетям люди с травмами получили микрофон и начали доставать здоровых

Никита Моисеенко

После волны хейта со стороны недовольной аудитории он оставил комментарий под видео Гущиковой, в котором заявил, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится окружающим и самому автору публикации. «Хотите покупать трекинговые ботинки — покупайте проверенные бренды для снегопадов и походов», — подытожил Моисеенко.

В январе на россиянку напали в популярном магазине Poison Drop в Москве при бездействии персонала. Позже сам бутик обвинил пострадавшую во лжи насчет нападения и пригрозил судом.

