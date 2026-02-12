Российский чиновник попал под удар ВСУ

В Брянской области глава сельского поселения Шаповалов попал под удар ВСУ

Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области Игорь Шаповалов попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

По его словам, намеренный удар украинские военнослужащие нанесли по гражданскому автомобилю возле села Марковск.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранение получил глава Чаусовского сельского поселения», — написал Богомаз, отметив. что пострадавшему уже оказали медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что под удар ВСУ попал помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков. Спасти чиновника не удалось.