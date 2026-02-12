Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 12 февраля 2026Россия

Российский чиновник попал под удар ВСУ

В Брянской области глава сельского поселения Шаповалов попал под удар ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области Игорь Шаповалов попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

По его словам, намеренный удар украинские военнослужащие нанесли по гражданскому автомобилю возле села Марковск.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранение получил глава Чаусовского сельского поселения», — написал Богомаз, отметив. что пострадавшему уже оказали медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что под удар ВСУ попал помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков. Спасти чиновника не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Пассажирский самолет вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за ЧС

    Суд решил судьбу готовившего теракт в школе российского шестиклассника

    Любителей греть руки распространенным способом предупредили о микроразрывах

    Стало известно о сокрытии потерь Азова в Харьковской области

    Еврокомиссию обыскали

    Сосед России столкнулся с крупнейшей за 29 лет волной банкротств

    Военный эксперт высказался о дальнобойности украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok