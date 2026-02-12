Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:42, 12 февраля 2026Экономика

Рост цен на нефть связали с санкциями против ее добытчиков

Bloomberg: Подорожание нефти связано с отказом от сырья из стран под санкциями
Вячеслав Агапов

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Резкое подорожание нефти в 2026 году связано с отказом от сырья из попавших под санкции стран. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным нефтетрейдеров, ключевые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали отказываться от сырья из стран, находящихся под санкциями. Как отмечают в Vitol, порядка одного миллиона баррелей в день остаются непроданными, что приводит к дефициту на рынке и разгоняет цены.

Сейчас на плаву остаются около 290 миллионов баррелей нефти из России и Ирана — в полтора раза больше, нежели годом ранее. На фоне этого стоимость эталонного сырья североморской марки Brent подскочила на 14 процентов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле превысила 70 долларов за баррель впервые с 30 января. Как и месяцем ранее, скачок мировых цен связали с усилением геополитических рисков на фоне напряженной ситуации между Вашингтоном и Тегераном.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году. Агентство ухудшило оценки на 83 тысячи баррелей в сутки. Месяцем ранее аналитики ожидали, что покупателям по всему миру потребуется порядка 932 тысяч баррелей сырья. Сейчас же прогноз снизили до 849 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В российском городе ребенок сбежал из детского сада в мороз

    Находка на местах сражений стоила россиянину свободы

    Полянский назвал неприкрытым лицемерием разговоры о мире в Европе

    Появились данные о готовившем подрыв отдела полиции в российском регионе

    В России подешевели социально значимые продукты

    Туфли-«перчатки» назвали трендом весны

    Назван тип примененной ВСУ для удара по Волгоградской области ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok