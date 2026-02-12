Рост цен на нефть связали с санкциями против ее добытчиков

Bloomberg: Подорожание нефти связано с отказом от сырья из стран под санкциями

Резкое подорожание нефти в 2026 году связано с отказом от сырья из попавших под санкции стран. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным нефтетрейдеров, ключевые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали отказываться от сырья из стран, находящихся под санкциями. Как отмечают в Vitol, порядка одного миллиона баррелей в день остаются непроданными, что приводит к дефициту на рынке и разгоняет цены.

Сейчас на плаву остаются около 290 миллионов баррелей нефти из России и Ирана — в полтора раза больше, нежели годом ранее. На фоне этого стоимость эталонного сырья североморской марки Brent подскочила на 14 процентов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле превысила 70 долларов за баррель впервые с 30 января. Как и месяцем ранее, скачок мировых цен связали с усилением геополитических рисков на фоне напряженной ситуации между Вашингтоном и Тегераном.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году. Агентство ухудшило оценки на 83 тысячи баррелей в сутки. Месяцем ранее аналитики ожидали, что покупателям по всему миру потребуется порядка 932 тысяч баррелей сырья. Сейчас же прогноз снизили до 849 тысяч.