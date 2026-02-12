Считающим себя некрасивыми людям раскрыли способ правильно заниматься сексом

Секспсихотерапевт Лей Норен объяснила, как людям, считающим себя некрасивыми, преодолеть внутренние страхи и научиться получать удовольствие от секса. Об этом она рассказала в интервью Men’s Fitness.

Норен подчеркнула, что самооценка напрямую влияет на то, как люди занимаются сексом. Если человек не чувствует себя привлекательным, снижается желание и появляется скованность. Чтобы избавиться от этих ощущений и насладиться моментами близости с партнером, она посоветовала использовать технику осознанности.

По ее словам, метод заключается в концентрации на органах чувств. «Сфокусируйтесь на том, что вы ощущаете — запах, вкус, звук, прикосновение и на том, что вы видите. Это помогает отвлечься от собственных сомнений и по-настоящему быть в моменте», — объяснила специалистка.

Она также призвала людей, у которых есть эта проблема, научиться не критиковать себя, а поддерживать. Также она посоветовала обсудить свои страхи с партнером и не замалчивать свои чувства. Норен подчеркнула, что такие шаги не только помогают получать больше удовольствия от секса, но и укрепляют эмоциональную связь в отношениях.

Ранее сексолог Олеся Мелехина назвала внутренний диалог одной из главных причин отсутствия оргазма у женщин. По ее мнению, чтобы получить удовольствие во время секса, нужно перестать все контролировать.