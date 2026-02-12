Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 12 февраля 2026Забота о себе

Считающим себя некрасивыми людям раскрыли способ правильно заниматься сексом

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Секспсихотерапевт Лей Норен объяснила, как людям, считающим себя некрасивыми, преодолеть внутренние страхи и научиться получать удовольствие от секса. Об этом она рассказала в интервью Men’s Fitness.

Норен подчеркнула, что самооценка напрямую влияет на то, как люди занимаются сексом. Если человек не чувствует себя привлекательным, снижается желание и появляется скованность. Чтобы избавиться от этих ощущений и насладиться моментами близости с партнером, она посоветовала использовать технику осознанности.

По ее словам, метод заключается в концентрации на органах чувств. «Сфокусируйтесь на том, что вы ощущаете — запах, вкус, звук, прикосновение и на том, что вы видите. Это помогает отвлечься от собственных сомнений и по-настоящему быть в моменте», — объяснила специалистка.

Материалы по теме:
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
25 марта 2024
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Она также призвала людей, у которых есть эта проблема, научиться не критиковать себя, а поддерживать. Также она посоветовала обсудить свои страхи с партнером и не замалчивать свои чувства. Норен подчеркнула, что такие шаги не только помогают получать больше удовольствия от секса, но и укрепляют эмоциональную связь в отношениях.

Ранее сексолог Олеся Мелехина назвала внутренний диалог одной из главных причин отсутствия оргазма у женщин. По ее мнению, чтобы получить удовольствие во время секса, нужно перестать все контролировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе испугались своих же расчетов о вторжении России в Европу. Но Москве все равно пригрозили сокрушительной реакцией

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Стоматолог обозначил причины потери белизны зубов

    Способность США вынудить Украину провести выборы президента оценили

    Поживший за границей тревел-блогер описал Россию словами «недооцененная роскошь»

    На Украине служба доставки списала у пользователей по несколько тысяч гривен чаевых

    Названы самые опасные доработки автомобиля

    В одном районе впервые за сто лет заметили волка

    Академик назвал среднюю продолжительность жизни в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok