Сенатор Карасин: США запретили Украине затягивать с выборами президента

Киевские власти уже не могут дальше переносить дату президентских выборов. На них в этом смысле оказывают давление Соединенные Штаты, о чем заявил в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

«24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Вокруг этой даты уже пошло политическое жонглирование как в Киеве, так и на Западе в целом», — отметил сенатор, подчеркнув, что в Европе по-своему разгоняют антироссийскую кампанию.

По его словам, сейчас манипуляторы общественным мнением пытаются выставить грядущее 24 февраля датой, которая якобы станет отправной точкой для подготовки к президентским выборам на Украине и референдуму по мирному соглашению. Между тем, кое-где всплывают конкретные прогнозы по дате голосования — 15 мая, добавляет Карасин.

Он также написал, что сдвигать дальше дату проведения выборов и референдума киевские власти уже не могут, поскольку им это запрещает Вашингтон. «Трудно представить себе, как в этой атмосфере продолжатся переговоры, будь то в формате Абу-Даби или в каком-то ином. Так что будем судить по реальным делам и их соответствию целям, четко сформулированным нашим президентом», — отметил сенатор.

Ранее украинский глава Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине возможны лишь при прекращении огня. Кроме того, он также снова отказался приехать в Москву или Минск на переговоры, заявляя о готовности Киева вести дальнейшие обсуждения на площадках других государств.