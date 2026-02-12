Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:21, 12 февраля 2026Бывший СССР

Сенатор рассказал о запрете США по выборам президента Украины

Сенатор Карасин: США запретили Украине затягивать с выборами президента
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Киевские власти уже не могут дальше переносить дату президентских выборов. На них в этом смысле оказывают давление Соединенные Штаты, о чем заявил в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

«24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Вокруг этой даты уже пошло политическое жонглирование как в Киеве, так и на Западе в целом», — отметил сенатор, подчеркнув, что в Европе по-своему разгоняют антироссийскую кампанию.

По его словам, сейчас манипуляторы общественным мнением пытаются выставить грядущее 24 февраля датой, которая якобы станет отправной точкой для подготовки к президентским выборам на Украине и референдуму по мирному соглашению. Между тем, кое-где всплывают конкретные прогнозы по дате голосования — 15 мая, добавляет Карасин.

Он также написал, что сдвигать дальше дату проведения выборов и референдума киевские власти уже не могут, поскольку им это запрещает Вашингтон. «Трудно представить себе, как в этой атмосфере продолжатся переговоры, будь то в формате Абу-Даби или в каком-то ином. Так что будем судить по реальным делам и их соответствию целям, четко сформулированным нашим президентом», — отметил сенатор.

Ранее украинский глава Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине возможны лишь при прекращении огня. Кроме того, он также снова отказался приехать в Москву или Минск на переговоры, заявляя о готовности Киева вести дальнейшие обсуждения на площадках других государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России могут частично погасить ипотеку семьям с четырьмя детьми. Какие еще поручения в демографической политике дал Путин?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Совладелец «Манчестер Юнайтед» пожаловался на колонизацию Британии мигрантами

    Экс-офицер ВСУ призвал «сломать Зеленского через колено» и арестовать

    Сенатор рассказал о запрете США по выборам президента Украины

    Французский дуэт выиграл золото Олимпиады в танцах на льду

    ВСУ ударили по российскому региону реактивными дронами

    60-летняя популярная актриса вызвала ажиотаж у публики новым фото в бикини

    Назван набирающий популярность неожиданный способ отомстить бывшим возлюбленным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok